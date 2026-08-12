Realitatea PLUS a ajuns la Cernavodă. Reactorul 2, la un pas de oprire: România ar putea ajunge să importe 50% din energia consumată

Publicat 12 aug. 2026, 13:16 Sursă Realitatea PLUS

Echipa Realitatea PLUS a ajuns la centrală pentru că în mai mai puțin de 24 de ore, reactorul 2 de la Cernavodă se va opri, pe fondul scăderii dramatice a debitului Dunării. Autoritățile fac ultimele intervenții pentru a menține centrala în funcțiune până la momentul opririi, iar pe fluviu se desfășoară lucrări de dragare.

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