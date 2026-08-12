Pericolul ascuns din Marea Neagră! Curenții RIP pot trage un om în larg în doar câteva secunde

Vântul puternic a făcut ca marea să devină agitată pe litoralul românesc, iar salvamarii avertizează că, pe lângă valurile mari, un alt pericol este greu de observat: curenții de tip RIP.
Vântul puternic a făcut ca marea să devină agitată pe litoralul românesc, iar salvamarii avertizează că, pe lângă valurile mari, un alt pericol este greu de observat: curenții de tip RIP.
Aceștia se formează în apropierea țărmului și pot transporta rapid o persoană spre larg. Pericolul este cu atât mai mare cu cât fenomenul poate fi dificil de observat de la suprafață. În unele zone, apa poate părea liniștită, deși dedesubt se formează un canal prin care apa se retrage spre larg.
Salvamarii spun că un indiciu poate fi reprezentat de spuma care se deplasează dinspre plajă spre larg, în loc să fie adusă de valuri către țărm. Tocmai caracterul înșelător al acestor curenți îi face deosebit de periculoși.
În cazul în care o persoană este prinsă de un curent RIP, cel mai important lucru este să nu intre în panică și să nu încerce să înoate direct împotriva curentului, spre mal. Recomandarea salvamarilor este înotul paralel cu țărmul, până când persoana iese din zona curentului, după care poate reveni spre plajă.
Dacă nu reușește să iasă din curent, persoana trebuie să facă pluta, să ridice o mână și să ceară ajutorul salvamarilor.
Situația este cu atât mai importantă în aceste zile, când vântul puternic a dus la formarea unor curenți periculoși în apropierea litoralului. Rafalele au ajuns la 40-50 de kilometri pe oră, iar marea este agitată.
La Jupiter, salvamarii au fost nevoiți să ceară ajutorul polițiștilor pentru a-i convinge pe turiști să iasă din apă, după ce aceștia au ignorat avertismentele privind pericolul. Și în Mamaia a fost arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis.
Recomandarea salvamarilor este simplă: atunci când steagul roșu este arborat, turiștii nu trebuie să intre în mare, indiferent cât de calmă sau de caldă pare apa de la mal.