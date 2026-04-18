Infern în trafic de 3 luni. Craterul uriaș care blochează unul dintre cele mai circulate drumuri din România

Coloane kilometrice de mașini și nervi întinși la maximum! Este situația întâlnită zi de zi, de aproape 3 luni încoace, pe unul dintre cele mai circulate drumuri din sudul și vestul României. La începutul lunii februarie în carosabil a apărut un crater de peste 3 metri adâncime, iar autoritățile nu au reușit nici până în prezent să rezolve problema.

Pe DN 56 A, drumul care leagă Vestul Europei de Vama Calafat trec zilnic peste zece mii de autoturisme și autotrenuri. Șoferii sunt nevoiți să aștepte minute în șir în trafic, din cauza blocajului produs de alunecarea de teren.

La aproape trei luni, surparea e și mai mare, craterul s-a lărgit, iar circulația este tot blocată pe sensul către Vama Calafat.



Autoritățile par pur și simplu depășite de situație deși susțin că expertiza tehnică pe baza căreia se stabilesc lucrările necesare pentru consolidarea drumului este finalizată.



Autoritățile din Mehedinți solicită urgentarea demarării lucrărilor, pentru că acest drum preia tot traficul greu dinspre Occident spre Orient.