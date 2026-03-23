George Simion, atac direct la PSD: "Realitatea este că USR este la guvernare cu PSD, de fapt sunt mână în mână!"

Comisia Europeană a anunțat că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur va fi aplicat provizoriu începând cu data de 1 mai, o decizie menită să accelereze schimburile economice dintre cele două regiuni.

Simion afirmă că social-democrații „pretind că se opun unor decizii ale guvernului”, însă în realitate ar vota și ar susține toate politicile care afectează populația.

În discursul său, liderul AUR a invocat și situația disperată a minerilor din Valea Jiului, despre care spune că sunt dați afară exact în momentul în care România traversează o criză energetică profundă și ar avea nevoie de cărbune „mai mult ca niciodată”.

"Realitatea este că USR-ul este la guvernare cu PSD-ul și PSD-ul abia pe 20 aprilie se va decide dacă îl va da jos pe Boloșan sau nu. Nu, asta este o minciună să arate că fac opoziție în interiorul puterii, dar de fapt sunt mână în mână. Realitatea este că benzina o să ajungă și ea la 10 lei la pompă nu pentru că am ajuns eu președinte. Motorina a trecut de 10 RON și, în momentul în care ai o criză a energiei și ești o țară producătoare de țiței, ești o țară care mai are cărbune pentru 200 de ani de acum înainte, tragi cu dinții de facilitățile tale de producție de energie, nu le închizi și nu dai oameni afară. Această guvernare este criminală și singura soluție este să iasă toți românii în stradă și să nu mai tolereze această guvernare USR plus PSD care, dacă nu se întâmplă ceva, o să dăinuie mult și bine, poate chiar dincolo de 2028", a afirmat Simion.