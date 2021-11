Mirel Rădoi, antrenorul naţionalei de fotbal a României, a reacţionat la finalul jocului cu Islanda, din preliminariila Campionatului Mondial, disputat în Ghencea, terminat cu o remiză, scrie Realitatea Sportivă.

Din păcate, elevii lui Mirel Rădoi nu s-au putut impune în meciul de pe teren propriu contra nordicilor, iar totul rămâne să se decidă pe 14 noiembrie, când se va disputa ultima etapă a meciurilor din preliminarii. ,,Tricolorii’ vor juca în deplasare, cu Liechtenstein, însă totul va depinde şi de rezultatul înregistrat între Macedonia de Nord şi Islanda.

Ianis Hagi putea aduce victoria echipei naţionale în acest meci. Fotbalistul de 23 de ani a şutat puternic în minutul 85, însă mingea s-a dus în bară, iar rezultatul final înregistrat a fost cel de 0-0, în Ghencea.

La finalul meciului cu Islanda, Mirel Rădoi, antrenorul primei reprezentative, s-a declarat foarte dezamăgit de jocul elevilor săi, însă speră în continuare la locul doi în Grupa J.

,,Ca de obicei, nu putem să luăm când avem ceva la îndemână, noi trebuie să ne chinuim. Sunt foate dezamăgit şi eu, şi jucătorii. Le-am zis că nu vreau să revăd imaginea asta. Îmi pare rău pentru cei pe care i-am dezamăgit. Să fiu sincer, nu mi-a plăcut cum am evoluat. Am avut o posesie lentă. Cred că trebuia să accelerăm jocul în unele momente. Noi am început construcţia lentă de la portar. Nu putem să aducem atacanţii să facă curse. Prin momentele astea prin care trec ei, am trecut şi eu. Sunt lucruri care te vor chinui toată viaţa. E greu într-o ţară ca România. În foarte multe domenii clacăm. Acum mă gândesc că nu trebuia să pun presiune. Vrem să terminăm pe locul 2. Mi-e greu să cred că Macedonia de Nord va pierde. E un eşec naţional”, a declarat Mirel Rădoi, la finalul jocului cu Islanda, la ProTV.

În urma rezultatului din această seară, România a coborât pe locul trei în clasamentul Grupei J, unde a acumulat 14 puncte în clasament. De partea cealaltă, Islanda se află pe locul 5 în clasament, cu 9 puncte din 9 meciuri disputate.