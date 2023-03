Patru persoane, printre care doi copii în vârstă de 10 şi 11 ani, au suferit răni în urma unui accident petrecut, în această dimineaţă, în localitatea Ţânţăreni din judeţul Gorj. A fost solicitată intervenţia elicopterulului SMURD pentru transportul unei victime la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

Potrivit ISU Gorj, în accident au fost implicate patru autoturisme şi un autotren.

Intervin echipaje din Gorj şi Dolj, dar şi elicopterul SMURD Craiova.

„In acest moment intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs pe raza localitatii Tantareni, in care au fost implicate patru autoturisme si un autotren.

La fata locului s-au deplasat 3 autospeciale pentru descarcerare si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Gorj, 3 ambulante din cadrul SAJ Gorj, precum si o ambulanta SMURD din cadrul ISU Dolj si o ambulanta din cadrul SAJ Dolj.

Echipajele sosite la fata locului au constatat ca in urma accidentului 4 persoane au suferit leziuni.

Este vorba despre un baietel in varsta de 10 ani, constient, care a fost preluat de echipajul SMURD si transportat la Spitalul din Filiași, o fetita in varsta de 11 ani, stare de inconstienta, cu functii vitale, pentru care a fost solicitat elicopterul SMURD din cadrul punctului aeromedical Craiova, o femeie in varsta de 36 de ani, constienta, transportata la Spitalul din Craiova, iar barbatul, in varsta de 32 de ani a suferit leziuni minore si a refuzat sa fie transportat la spital”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Florin Chisim.

Potrivit unor surse, autotrenul ar fi făcut explozie la o roată.

Sursa: Realitatea de Gorj