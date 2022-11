Un şofer din Olt a contestat o amendă pentru viteză, considerând că aparatul radar este decalibrat, după ce a văzut pe imagini că, în decurs de o secundă, cinemometrul a înregistrat ba 112 km/h, ba 152 km/h, ba 111 km/h sau 116 km/h. În plus, filmarea „sare” de la secunda 49 la secunda 52.

Traian Cosmin Roşu povesteşte că totul s-a petrecut, în această vară, pe drumul naţional DN 65, în afara localităţii Valea Mare, spre Jitaru. El spune că a contestat contravenţia după ce şi-a dat seama că ceva nu este în regulă.

Atunci când a primit înregistrarea făcută cu aparatul radar, a văzut şi care era problema: în decurs de o secundă, aparatul radar înregistrează diferite viteze, cu diferenţe foarte mari între ele.

„Am condus auto în afara localității Valea Mare spre Jitaru. Am fost filmat cu aparatul radar marca Autovision, proces verbal încheiat 21.08.2022 ora 08.26 in localitatea Jitaru, de către Serviciul Rutier Olt. Am contestat pentru că mi-am dat seama de pe filmare că viteza sare, în mai puțin de o secundă, de la 112 la 152, după care în următoarea secunda revine la 116”, a declarat Traian Cosmin Roşu.

Situaţii similare în ţară

Situaţia olteanului nu este unică. Potrivit Ziarului de Iaşi, Judecătoria Pașcani a anulat amenda dată unui cetățean dintr-o comună din Iași, după ce s-a constatat că performanțele unui autoturism Skoda nu sunt compatibile cu datele furnizate de un radar al poliției rutiere.

Un sătean din Cozmeşti a fost sancţionat după ce a fost surprins pe DJ 208, între Stolniceni-Prăjescu şi Paşcani, cu 145 km/h.

Cristinel P. a fost oprit pe 18 decembrie anul trecut, pe când se afla la volanul Skodei sale, de un poliţist care i-a adus la cunoştinţă că circula cu o viteză mult mai mare decât limita legală de 90 km/h. Şoferul a fost amendat cu 1.305 lei. Nu ştia să fi avut 145 km/h, aşa că a contestat amenda.

Pe înregistrarea video, însă, se vede cum viteza autoturismului fluctua mult, trecând de la 96 km/h la 136-138 km/h opt secunde mai târziu şi coborând înapoi la 96-99 km/h după alte 7 secunde. Atenţia judecătorilor a fost atrasă însă de faptul că automobilul trecea de la viteza de 95 km/h la 145 km/h în decurs de doar o secundă. După încă o secundă, viteza cobora înapoi la 95 km/h.

Magistraţii au apreciat că o Skoda nu este capabilă de o asemenea acceleraţie şi nici nu poate frâna pentru a-şi reduce viteza cu 50 km/h în doar o secundă.

„Fluctuaţiile referitoare la viteză sunt prezente pe tot cursul imaginilor, iar valorile indicate de radar sunt apte să ridice un dubiu cu privire la acurateţea înregistrării, nefiind posibil ca în aceeaşi secundă sau chiar de la secundă la alta un autoturism să ilustreze o fluctuaţie atât de mare a vitezei”, au precizat judecătorii, care au dispus anularea procesului-verbal.

Sentinţa a fost contestată însă de IPJ, dosarul intrând pe rolul Tribunalului.