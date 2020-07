Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a tras un semnal de alarmă, astăzi, după ce s-a anunțat un număr record de cazuri noi de infectare cu coronavirus: 994. Tot astăzi, autoritățile au anunțat 36 de decese în rândul purtătorilor Covid-19.

„Azi a intrat in vigoare legea carantinei si izolarii. Am avut discutiile cu DSP. Vom avea doua saptamani dificile pentru a putea reimpune masurile de carantia sau izolare in spital sau la domiciliu. In functie de respectarea anumitor norme, vom putea vedea in perioada urmatoare evolutia”, a declarat Nelu Tătaru.

Reamintim că, astăzi, a fost înregistrat un nou record de infectări cu noul coronavirus. În ultimele 24 de ore, au fost raportate 994 de cazuri noi.

La Terapie intensivă se află, în aceste momente, 297 de bolnavi. De la ultima raportare oficială, 36 de persoane au decedat din cauza virusului.

În ultimele 24 de ore, au fost făcute 17.204 teste.