Liderul AUR George Simion a declarat în exclusivitate în cadrul emisiunii Lupta pentru România că și-a testat cu detectorul de minciuni mai mulți membri din partid care candidează la alegerile locale. Aceasta spune că metoda este eficientă pentru că așa își dă seama ce colegi pot fi, citez: „o cangrenă ce afectează tot partidul”. Totodată, a confirmat că i-a cerut lui Gigi Becali 500.000 de euro pentru campania electorală și că latifundiarul a acceptat.

„I-am testat pe alesii de la locale. Unii au picat detectorul de minciuni, s-au suparat, au incecrat sa faca revolte in partid.

Vom da acest test cu detectorul de minciuni care am vazut ca este destul de eficient – m-a uimit si pe mine – tuturor demnitarilor AUR. Am avut sincope, in 2020, cand eram neexperimentati. Acum taiem rapid cand vedem cel mai mic semn de cangrena ca sa nu se infecteze tot partidul.

Impartasim lupta pentru familia traditionala, lupta pentru valorile romanesti si sigur ca Mihai Neamtu a facut acest apel catre Gigi Becali pentru ca asa se fac campaniile electorale in Romania: candidatii isi finanteaza campaniile, asa spune legea.

E foarte bine si are dreptate dl. Becali. Suflam si in iarut pentru ca intreg sistemul este cu ochii pe noi si incearca sa ne gaseasca hibe, bube, sa gaseasca scapari si sa ne scoata din aceasta cursa electorala.

N-am negociat nimic. Ma bucur ca vom avea inclusiv aceasta sustinere”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.