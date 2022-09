Liderul AUR, George Simion, dă replica după ce Realitatea a demascat caracatița de foști securiști care s-au infiltrat în AUR.

„Nu aș vrea ca doi ani de acum înainte să vorbesc despre nunta mea. Luna aceasta am inițiat discuțiile despre un proiect de țară. M-am trezit că am niște patroni de la Borsec despre care nu știam, și foști generali SIE, că ei sponsorizau fundația. Cu apă minerală sponsorizează, 19 ani au sponsorizat… Site-ul respectiv are nevoie de apă minerală pentru organizarea Universității de Vară de la Izvorul Mureșului, unde am fost și eu cursant. Marea sponsorizare este că Borsec a dat 19 ani la rând apă minerală pentru universitate. Foarte multe companii sunt reticente…

Domnul Dan Filimon este un colaborator, am lucrat foarte mult pe Cernăuți, nu știu dacă a avut legături cu SRI. Este un om care a făcut foarte multe pentru românii din comunitatea din Cernăuți”, a precizat George Simion la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii ”Culisele Statului Paralel”.