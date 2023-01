Inspectorul general de stat, Nicolae Bratu, prezent joi la locul în care s-a produs accidentul mortal de la Cariera Jilț Sud, a anunțat că a dispus efectuarea a două expertize. Una vizează mijlocul de transport implicat în producerea evenimentului și cealaltă privește drumul de acces către carieră.

După discuția care a avut loc la sediul CEO, a urmat deplasarea la Cariera Jilț Sud, pentru o vizită tehnică la locul producerii evenimentului.

„În urma discuțiilor cu conducerea Complexului Energetic Oltenia, am dispus efectuarea a două expertize, una care vizează mijlocul de transport implicat în producerea evenimentului și cealaltă care privește drumul de acces către Cariera Jilț Sud. Am atras atenția conducerii CEO asupra faptului că măsurile dispuse de ITM Gorj în decursul timpului au caracter permanent și obligatoriu, una dintre ele fiind: <<angajatorul va asigura mijloacele de transport omologate și autorizate pentru transportul lucrătorilor>>. Comisia de cercetare își continuă activitatea și are obligația să finalizeze cercetarea conform prevederilor legale”, a declarat inspectorul general de stat, Nicolae Bratu.

Sursa: Realitatea de Gorj