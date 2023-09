Situație halucinantă în județul Gorj. Un polițist a pus pe drumuri un șofer imobilizat în scaun cu rotile, pentru că avea certificatul de înmatriculare îndoit.

In varsta de 49 de ani, domnul Robert Gavrilescu este din Telesti, Gorj, si este imobilizat in scaunul rulat inca din copilarie, in urma unui vaccin antipoliomielitic facut gresit. Recent, el a fost oprit de politisti in zona Tismana si i-a fost retinut certificatul de inmatriculare al masinii care este adaptata pentru persoane cu dizabilitati. Motivul pentru care documentul i-a fost reținut a fost faptul că avea o dungă în partea superioară, întrucât fusese îndoit la un service auto în momentul efectuării verificării ITP-ului.

Cu toate acestea, datele de pe certificatul de înmatriculare sunt lizibile. Mai mult, bărbatul în scaun rulant a mai fost oprit de poliție în ultimii ani și nici un alt polițist nu a avut vreo problemă cu dunga de pe documentul respectiv. Până pe 18 august, când un polițist a decis că este o problemă majoră. Agentul de poliție a decis că certificatul este deteriorat și l-a reținut.

Certificatul ar fi trebuit să fie trimis prin Poșta Militară la Serviciul Înmatriculări Permise Auto Gorj, însă de aproape două săptămâni nu a mai ajuns. A fost expediat din județul Gorj și ar fi trebuit să ajungă tot în județul Gorj.

„Poate a fost un exces de zel, pentru că până atunci nu s-a legat niciun polițist rutier de starea certificatului. Se vedea clar când au fost făcute ITP-urile. Nu a fost vreo problemă. Acum am înțeles că este deteriorat. Eu nu vreaă să fiu favorizat pentru că am un handicap. Este dreptul lor să îl rețină, dar de ce nu îmi eliberează altul în loc? Dovada eliberată expiră în curând. Eu am nevoie de mașină. Ea ține loc de picioare.

Am plătit și taxa pentru un nou certificat. Am fost la Permise, am depus cerere. Au spus că nu pot să îmi dea un certificat nou pentru că nu le-a venit cel vechi. Am întrebat la Rutieră și au spus că ei l-au expediat cu Poșta Militară. Deci, teoretic, e undeva pe drum. Câte drumuri mai trebuie să fac pentru a beneficia de un document care putea să îmi fie trimis prin poștă, mai ales că eu sunt dependent de scaunul rulant?”, a declarat Robert Gavrilescu, pentru presa locală.