Bună seara, dragi telespectatori! Sunt frumoase, lucioase, apetisante și par perfecte. Mai mult, medicii le recomandă cu entuziasm. Auzim zilnic zeci de mesaje cum că garanția sănătății este consumul lor zilnic, iar cei mai grijulii dintre noi sunt gata să scoată bani buni din buzunar spre a se conforma indicațiilor și a mânca fructe și legume bogate în vitamine, minerale și fibre.

Ce mâncăm noi oare? Asta tot încerc să deslușesc aici în emisiune. Căci așa cum v-am promis, după ce Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ne-a transmis că „testul nu e concludent pentru că fructele pe care le-am trimis la test nu au frunze”, am mers pe alte căi. Și ne-am lovit, din nou, de un zid! De zidul intereselor de milioane, aș zice eu. Inițial laboratoarele ne-au răspuns cu entuziasm că ne vor ajuta. Apoi, ne-au trimis tot către ANSVSA, autoritățile statului care ne-au îmbârligat cu „frunzele lipsă”. Și am primit oferte de preț care mai de care mai costisitoare. Mergem mai departe, dragii mei, așa cum v-am promis! Dacă statului nu-i pasă ce bagă oamenii în gură zi de zi, ce așteptări să am de la comercianți?! Nici lor nu le mai pasă ce fel de roșii iau de la producători, pentru ei a devenit mai important aspectul. Produsele din import sunt injectate pentru a fi mai arătoase, în schimb gustul are de suferit, la fel cum se întâmplă în cazul castraveților, merelor și.. în cazul tuturor fructelor, mai ales cele exotice. Conform ultimelor rapoarte, aproximativ 80 la sută din fructele cultivate în mod convențional și peste 55 la sută dintre legume conțin pesticide, adică OTRAVĂ. Și ei încearcă să ne păcălească! Îi anunț de pe acum că sunt dispusă să merg până la capăt, vreau să știu exact ce le dau copiilor mei să mănânce! Și vreau să știți și voi același lucru, pentru că am primit sute, poate mii de mesaje zi de zi. Și voi mă încurajați să merg mai departe! Să promovez ce e românesc și curat, să susțin fermierii și producătorii locali. Să le dăm o șansă și lor – astfel și noi vom fi sănătoși, curați și bogați. Viitorul apropiat este incert pentru fermierii noștri, din cauza majorării prețurilor la gaze, energie și inputuri. După astfel de cifre și într-un context cu totul nou, succesul recoltelor românești depinde acum de investiții. Anul agricol stă sub semnul hazardului. Încă de anul trecut, criza energiei a determinat o explozie a prețurilor la îngrășăminte și a perturbat serios acest sector atât de important. Toate aceste costuri se reflectă asupra întregului lanț alimentar și, într-un final, în coșul nostru zilnic de cumpărături. Am ajuns să decontăm scumpirile la alimente. Ne uităm lung la rafturile magazinelor și ne dăm seama ca nu ne mai putem permite să cumpărăm prea multe. Din cauza scumpirilor în lanț, românii caută azi produse mai ieftine. Că zău așa, avem de unde alege! Supermarketurile străine s-au înmulțit ca ciuma la noi în țară, în detrimentul producătorilor români care dau faliment și își aruncă recoltele pe câmp, pentru că nu le cumpără nimeni! Am ajuns să așteptăm cu mâna întinsă la politicieni resturi pe care să ni le arunce și nouă. Ne-au distrus agricultura și ne-au falimentat fermierii, doar ca pe piețele noastre să se reverse alimentele lor de calitate slabă. Suntem o colonie care doar consumă resturile și mizeriile altora. Și mă întreb: ce ne mai rămâne? Trebuie doar să vrem să ne salvăm din ghearele străinilor care au ajuns să ne conducă și să decidă destinul, dar și ce punem pe masa, și cum ne creștem copiii. Pentru că voi, mult iubiți aleși, nu sunteți capabil să opriți cearta dintre voi și jaful național, care se face din toate părțile! Era mai bine să cred că nimeni nu știe de aceste fructe exotice otrăvitoare! Acum nu mai cred nimic, am certitudinea că este ordin pe unitate să nu deranjam interesele multinaționalelor care cu bună știință, pe un certificat fitosanitar, vând la raft produse toxice! Culmea, dacă ne uitam la acționariat, monopolul importatorilor cu fructe exotice în țara noastră e deținut de Olanda și Belgia, prin porturile lor. Există dovezi și în presă că vin fructe toxice nerecomandate consumului uman. Aici, în țară, portul Constanta e deținut tot de olandezi printr-o companie din Dubai? Supermarketuri olandeze și belgiene – bineînțeles că e loc destul sub soarele românesc și pentru restul prietenilor străini care – atenție – au aceeași practică: se îmbogățesc la noi. Când mergeți în concediu în aceste țări ce se îmbogățesc la noi vânzându-ne produse îndoielnice și toxice, vă îndemn să verificați calitatea produselor de acolo când găsiți același lanț de magazine. Și să comparați prețurile de la noi cu cele de la ei. Veți vedea cu câți bani rămâneți în buzunare după cumpărături. La noi se practică adaos de până la 300%, iar românul tot stă la coadă să cumpere. Am văzut și comentarii de felul „da, sunt toxice, dar dacă nu vrei să riști, cumpără produse autohtone de sezon”. Doar că, doar în filmele unora România e producătoare de banane, ananas, kiwi, papaya. Ne place să spunem că România e o țară coruptă, că uite cum se găsesc primari să elibereze certificate bananierilor și uite cum reușesc să oprească controalele ca să se facă bani grei vânzând moarte prin produse contrafăcute, altele gazate, unele îmbălsămate, de nu mai scapi de cancer cu toți banii din lume. Dar vă zic ceva: sunt alte țări mai corupte decât România și, odată ce ne lepădăm de cleptomanii statului paralel infiltrați în toate structurile, ne vom reveni! Pentru ca deja se vede din satelit corupția care a înflorit și oamenii cinstiți care au sărăcit! Vameșii care fac controale măsoară cu bățul teancul de bani să vadă dacă lasă sau nu tirul să treacă. Să ne pregătim banii că acum că vine PSD la guvernare se măresc taxele tot pe capul nostru! Cenzura, sssst! Că se jură că nu fură, dar tot cu Coldea se duc în aventură. Și apropo de Coldea, nu uit că și-o dorește pe doamna Kovesi la Cotroceni. Cum ar fi să facă controale la toate aceste multinaționale ce aduc în țară pe apa, dar și terestru, fructe exotice otrăvitoare? Înțeleg de la surse din Rotterdam ca sunt profituri de miliarde de euro! Și atenție, doar în urma unui control în port s-a aruncat ananas de 1 milion de euro. Pentru că nu era destinat consumului uman, ci erau stropiți cu otravă! Deci Kovesi știe, dar nu are ce îi trebuie să se lupte cu cei mai mari ca să salveze România din ghearele mafiei. O aștept pe doamna Koveși la noi în platou, când se va lămuri dacă va candida sau nu. Ar fi o plăcere să aflăm ce o recomandă sau, mai exact, cine o recomandă pentru președinția României.

V-am mai spus că unitatea națională a fost îngropată odată cu venirea lui Clotilde la Sectorul 1. Uite sacii, nu sunt sacii, uite-o pe cameră, dar nu e anchetă. Așa a început testarea noastră! Când au văzut că toată țara a tăcut și a acceptat o hoață, atunci de ce nu s-ar testat totul pe noi? Câte zile om avea? Și apropo aici de unitate: cred că noua formațiune AUR a reușit să unească ceva forțe suveraniste. Dacă vor rămâne uniți pot face un joc frumos în 2024. Zic frumos pentru că romanii de rând s-au săturat de decadența impusă de vânzarea a tot, până și a visurilor și a gândurilor, nu mai avem curând voie sa visam, să gândim, să vorbim sau să ne unim. Treziți-va! Tot ce facem aici este doar pentru siguranța dvs! Sa vă mențineți sănătoși, să gândiți liber, să întrebați, să cercetați, să concluzionați și, în final, să va folosiți dreptul de a alege! Puneți ștampila pe cine vă reprezintă! Să construim în mai bine, după trei decenii de la revoluția care ar fi trebuit să ne aducă libertate și prosperitate. Dumnezeu ne călăuzește „să ne iubim aproapele ca pe noi înșine”, fiind cea mai frumoasa definiție a iubirii și cea mai mare dovadă de iubire. Dacă nu avem încredere în cuvintele Mântuitorului, ajungem să ne războim și să ne batem pe cea mai mare felie. Încă mă gândesc la moartea tragică a Ilenei Negru, mamă al cărui copil a fost ucis la Revoluție, și care și-a dat foc ulterior în Poiana Brașov, chiar de Ziua Eroilor, în semn de protest, pentru că nu a mai putut să suporte batjocura la care a supus-o statul român. Și vreau ca moartea ei, mesajul transmis prin gestul crunt să nu se stingă! Asta este România pe care o vrem? Unii ard ca o torță să ne arate că dreptatea e încă așteptata și conducerea, puterea este confiscată exact de cei ce au confiscat revoluția. Nu asta trebuie să fie imaginea României! Vă îndemn pe toți să trecem pragul în casa Domnului. Căci rugăciunea ne-a mai rămas! Vin alegerile, iar dacă vreți sa păstrați frâiele, acum e cazul sa scăpați de cei care ne trag în jos. Mă întristează să văd că preocupările politice, prioritățile economice, preocupările sociale sunt cu totul altele decât cele firești! Viața este o binecuvântare! Să ne îngrijim de ea, la fel și țară! Prin toată tensiunea și învălmășeala din țară, avem astăzi și un gest de demnitate. Premierul Ciucă și-a depus mandatul, după ce ordonanța majorării salariilor profesorilor a fost publicată în Monitorul Oficial. Acum știm cu certitudine că dascălii vor primi ce și-au dorit, iar protocolul a fost respectat. Respect această decizie și faptul că s-a reușit să se acopere doleanțele profesorilor! Și abia aștept să văd cum vor trece și ceilalți de toate crizele care vor îngenunchea țara, aștept cu nerăbdare să văd măsuri pentru oameni și țară. Deocamdată, doar le urez succes! Voi avea timp suficient și să îi taxez! Să nu ne pierdem răbdarea, speranța și încrederea în noi, dar mai ales în Dumnezeu! Împreună suntem mai puternici, împreună putem reuși să scoatem această țară la lumină. Sunt Alexandra Păcuraru și vă invit să ne dam mâna pentru România suverană.

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.