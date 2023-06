Țara noastră, ca și alte state suverane, se confruntă cu mulți adversari pe scena geopolitică. Provocările pe care le trăim astăzi sunt mai mari ca oricând, iar incertitudinea socială, militară și economică fac aproape imposibilă o predictibilitate reală a cursului evenimentelor.

Aflată la granița dintre est și vest, dintre libertate și tiranie, România are nevoie astăzi de lideri capabili să își ia în serios rolul și să înțeleagă importanța vremurilor pe care le traversăm. Majoritatea provocărilor de securitate sunt legate de rivalitățile și tensiunile dintre marile puteri, dar și de problemele regionale. Războiul din Ucraina pare să nu își găsească o rezolvare rapidă, iar fiecare zi de lupte reprezintă un risc major pentru România. Cu siguranță, Vladimir Putin nu se simte confortabil cu apartenența la NATO și bazele aliate de la vest de Ucraina.

Din fericire, umbrela NATO este cea care ne apără astăzi de soarta vecinului nostru nefericit, pe care Rusia l-a invadat în februarie anul trecut. Apreciez faptul că autoritățile române au condamnat ferm amenințările rușilor! Premierul Marcel Ciolacu și Ministerul Afacerilor Externe au reacționat după ce guvernatorul pro-rus al regiunii Herson a spus că va arunca în aer podul Galați-Giurgiulești! Premierul spune că lovirea infrastructurii civile e crimă de război. Amenințarea rușilor vine după ce ucrainenii au distrus podul din Crimeea.

Iată ce au spus oficialii loiali lui Putin și regimului său sângeros: „Un salut din inimă: știm coordonatele podurilor din regiunea Odesa și a podului Giurgiulești, care au aparținut cândva Ucrainei, dar au fost predate de regimul Iușcenko. Un răspuns foarte serios va veni foarte curând”, a declarat Vladimir Saldo, guvernatorul pro-rus al regiunii Herson. Podul rutier Galați – Giurgiulești face legătura între România și Moldova. A fost construit în 1949 și are o lungime de 125 metri, reprezentând unul dintre nodurile care leagă cele două state surori. Din nefericire, vedem că apar incertitudini legate de rolul și poziția SUA în regiune. Washingtonul se confruntă cu tensiuni majore pe plan intern, mai ales după ce strategia americană s-a modificat major în timpul mandatului lui Donald Trump, orimul șef de stat american pus sub acuzare și char arestat. Totuși, angajamentele SUA în Europa au fost reconfirmate de Joe Biden.

Apropo de cel mai puternic om de pe planetă, apar controverse tot mai mari legate de fiul său Hunter Biden. Urmarit penal pentru mai multe presupuse acuzații, inclusiv de spionaj, acesta va pleda vinovat pentru două infracțiuni fiscale. Mai mult, el a și a încheiat o înțelegere cu procurorii federali cu privire la o acuzație legată de o armă de foc pe care a deținut-o ilegal în timp ce era consumator de droguri. Hunter Biden ar avea legături și cu miliardarul român Puiu Popoviciu, de la care ar fi primit un milion de dolari pe vremea când tatăl său era vicepreședintele lui Barack Obama. Pe lângă toate aceste nesiguranțe legate de partenerii strategici, țara noastră este constant asaltată de pretențiile aparent expansioniste ale extremiștilor de la Budapesta, care își țin poporul în sărăcie. Retorica regimului Orban nu face altceva decât să agite spiritele și să acopere lipsa de soluții care să aducă bunăstare pe plan intern.

Citeam astăzi o știre, preluată chiar din presa maghiară, care arată că Ungaria este la ani-lumină distanță de prosperitatea românească. Potrivit statisticilor Eurostat, consumul real al gospodăriilor din țara vecină reprezintă 72% din media UE. Totul în timp ce în România, același indicator este de 77% din media UE, peste nivelul din Ungaria. Astfel, gospodăriile ungare sunt pe locul al doilea în topul celor mai sărace din UE. În ultimii ani, Bucureștiul a depășit deja Budapesta în ceea ce privește consumul pe cap de locuitor, dar recuperarea decalajului față de celelalte țări reprezintă o realizare majoră. Consumul este susținut în mod semnificativ de banii trimiși în țară de românii care muncesc în străinătate. Pe hârtie stăm chiar bine, dragilor. Realitatea este că îmbuibații și privilegiații care au pus mâna pe funcții-cheie au acces la resursele țării. Și tot ei le împart între ei, pentru ei și pentru ai lor. Iar poporul, de care își aduc aminte din patru în patru ani, rămâne să se descurce așa cum poate. Sunt revoltată profund după ce au apărut noile dezvăluiri în cazul nepoatei fostului șef SRI – Ioana Timofte.

Procurorii au desoperit traseul banilor și vă artăm și noi, în această seară, cum ajungeau zeci de mii de lei lunar în conturile fostei șefe a Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor. Sumele proveneau din sumele de bani publici ce plecau din CNCIR ca plată pentru achiziția fictivă a unor obiecte de birotică, papetărie și consum și reveneau, în mare parte, prin predare directă de la firmele de casă ce obțineau aceste contracte fictive, ce aveau unicul rol de a delapida banii publici. La promisiuni sunt cei mai buni, dar ne-am săturat de această retorică demagogică, de tranzacția de iluzii care nu țin de foame. Avem nevoie urgentă de aplicarea soluțiilor, pe care și experții pe care îi aducem în platou le oferă. Una dintre ele este cea referitoare la reducerea prețurilor la alimentele de bază! Retailerii au trimis Guvernului în această dimineață lista cu alimentele la care pot să scadă prețul, după ce au primit un ultimatum din partea premierului Marcel Ciolacu.

Potrivit unor surse, uleiul ar putea să se vândă la un preț de maximum 4 lei. Pe de altă parte, un anunț a venit și de la guvern. Ministrul Economiei, Radu Oprea, spune că ar fi mai bine ca producătorii să fie exceptați de la plafonare. Am văzut că un cunoscut lanț de supermarketuri care există și în țara noastră a început să micșoreze prețurile în Franța cu aproximativ 10% pentru 500 de produse. Inițiativa vine în scopul de a ajuta populația să facă față costului ridicat al vieții și vine ca urmare a promisiunilor făcute de marile companii alimentare din Franța de a reduce prețurile la sute de produse începând din luna iulie. Astfel, reducerea de prețuri se aplică la produse alimentare și de igienă de la 400 de mărci și la 100 de produse vândute sub marca proprie a lanțului de supermarketuri. Reducerea se aplică și la apă, sucuri, deodorante și pastă de dinți. Totodată, ministrul francez al Finanțelor a avertizat că vor fi impuse sancțiuni în cazul în care firmele nu își respectă promisiunile. Dacă la ei se poate, la noi de ce nu? Retoric întreb, pentru că la noi, decidenții au altă agendă decât aceea a românilor. Am asistat însă la o decizie crucială, astăzi, în Parlament!

Aleșii din comisia de statut au votat tăierea pensiilor speciale ale deputaților și senatorilor. Dezbaterile nu au fost lipsite de scandal. Fostul parlamentar Eugen Nicolicea, care are o astfel de pensie specială de peste 10 mii de lei pe lună, a criticat proiectul și a spus că o sa pice la Curtea Constituțională, cum s-a mai întâmplat și în trecut. Între timp, se pregătesc modificări și pentru desființarea celorlalte tipuri de pensii speciale. Culmea tupeului: fostul ales este nemulțumit și de faptul că după 7 mandate primește pensie specială doar pentru trei. În prezent sunt peste 580 de deputați și peste 280 de senatori cu astfel de indemnizații speciale. Cele mai mari depășesc 15 mii de lei pe lună, adica aproape 15 pensii minime.

Aleșii vor să voteze săptămâna viitoare și proiectul de lege care elimină celelalte categorii de pensii speciale, inclusiv ale magistraților. Îl felicit pe europarlamentarul Rareș Bogdan, prim vicepreședinte PNL, care a dat asigurări că acest capitol va fi închis. Așa cum spune și fostul meu coleg, România nu poate să evite această reformă pentru că va pierde miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Am văzut că în America corupția lui Hunter Biden devine iar subiect fierbinte, așa cum spuneam și mai sus, ca are treaba cu miliardarul Popoviciu care a scăpat in Londra cu banii, cu chiriile lunare din țara. Inclusiv din piața Obor am înțeles ca primește bani. Iată, pentru Popoviciu este o victorie că dosarul s-a închis. Dar pentru Biden junior cred ca dosarele abia acum vor fi deschise, arătate presei, poate și verificate ca sa se facă dreptate. Pe lângă faptul ca era un consumator de droguri ce făcea multe ilegalitați, ma interesează jocurile lui corupte cu Ucraina, pentru ca ne afectează pe toți. Cred că dezvăluirile vor scoate la iveală și ilegalități comise în România de nume mari, încă jucătoare și la vedere. E posibil sa fie deconspirate multe adevăruri nespuse.

Deconspirat este si Grindeanu, Simion președintele AUR îl pune la punct sa își vadă de năravurile lui de vulpe șireata, prea mult agățată de strugurii noștri! Bravo, George! Suveraniștii s-au saturat de etichete de acuze doar sa se scuze ca ei nu pot, dar nici pe alții nu vor sa lase sa ajungă sa facă legea in țara. Ma întreabă telespectatorii de ce tot îndemn la bine când mi se face atâta rău, când ni se face atâta rău gratuit. Răspunsul este pentru ca in fiecare sistem sunt schimbări si chiar dacă securiștii rai au câștigat aparent lupta in ultimii zeci de ani, eu simt și știu ca cei buni vor veni cu puteri de neimaginat, determinați sa ii excludă definitiv pe torționari, pe copii torționarilor, paraleli sau subterani. Hidra răului va fi destructurată, asta e speranța mea! Sunt exemple pozitive, de oameni trecuți prin mai multe cancere si sunt activi, puternici, plini de vitalitate! Au scăpat de rău si merg mai departe cu mai mult entuziasm decât ai crede! Așa si cu structurile astea ale noastre, bogate ți bine finanțate, dotate si super protejate. Ne spunea prietenul nostru Mihai Rusu ca dacă in Germania vreun politician ar fi îndrăznit sa facă ce a făcut si face Grindeanu cu mine, cu Realitatea Plus la CNA, instant ar fi fost exclus din politica, ar fi avut dosar penal ca vrea sa influențeze jurnaliștii, stația, editorialul si era revolta in strada! La noi ca la oi, in turma votează abuzurile împotriva noastră si, dacă vor continua cum am spus si aseară, va fi o premiera pentru mine: voi accepta sfaturile avocaților si voi face plângere penală împotriva membrilor CNA si a domnului Grindeanu, fie el si din SRI-ul cel rău. Astept pana marți sa vedem dacă ce a sfătuit Grindeanu CNA-ul se executa sau se discuta!

Nu vreau sa ma întorc in comunism! Nu vreau sa trăiesc intr-o țara condusă de torționari, nu vreau sa accept sa moara intelectualii, sa plece din țară, sa trimitem restul milioanelor de romani capabili in afara granițelor ca aici sa rămână ei stăpâni pe tot si noi, restul, cuprinși de frica! Frica sa ne aliem, frica sa încurajam, frica sa gândim, frica sa ascultam alte gânduri sa nu ni le însușim, frica sa trăim, frica sa fim noi! Ne subestimati voi cei care tropăiți ca ne cenzurați! Romanii si-au dat seama de manipularea voastră. Au trăit in frica si cu frica, iar bine nu le-a fost si nu le e! Rămân cu frica de Dumnezeu, atât! In rest, toți suntem datori cu o moarte. Cine scoate sabia de sabie va pieri. Biblia voastră ce va învață? Sau o așteptați pe cea nouă, scrisă de inteligenta artificiala?

Dovada ca Dumnezeu exista este însuși viața! Priviți in jur, avem atâtea motive sa căpătam încredere sa fim noi așa cum suntem unici, liberi, extraordinari! Suntem suverani in viata noastră, în casa noastră si țara noastră. Sa luptăm permanent și să facem România suverana!

Un editorial semnat de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.