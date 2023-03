Copii bătuți, torturați, închiși în cuști, fenomenul de bullying e lăsat sa crească nu doar în școlile din România. E crunt că avem atâtea ministere, sute de secretari de stat, atâția politicieni și nimeni nu reacționează și nu face nimic! Cine apară copiii fără apărare? Cine oprește brutalitatea și abuzurile asupra lor? Eu nu mai rezist să pot vedea zilnic astfel de știri! Avem parte însă și de un prim succes: Ministerul de resort anunță că suspendă legea educației sexuale în școli.

E un prim pas, dar mai sunt mulți de făcut pentru ca să știm că micuții noștri sunt apărați de propagandă. Mă bucur că Biserica, alături de Realitatea Plus și telespectatorii noștri au reușit să schimbe ceva în bine. Dovedim că împreună suntem puternici și de netrecut. Avem nevoie de un ministru al Educației care să se ocupe de problemele vitale precum salariile profesorilor, siguranța elevilor, programa școlară precară! Alături de noi în platou este și un iubit psiholog – Radu Leca, pe care îl rog să ne explice drama copiilor de azi, dar și drama noastră ca societate, căci acești copii maltratați astăzi vor fi adulții frustrați de mâine care pot ierta sau se pot răzbuna pe toată societatea, căci nimeni nu a intervenit când ei au fost bătuți, abuzați, umiliți!

E o lume dură, cu cât ma lovesc mai mult de incompetență, de rea voință îmi dau seama că societatea noastră e cuprinsă nu doar de frică, teroare ci și de ură! Ei, și apropo de ură dragii mei, am înțeles ca emisiunea mea cu cei 40 de fermieri, în care după o oră de vorbe goale am obosit să îl mai ascult pe comunistul Daea și l-am pus la punct pentru ca nu a dat nici măcar o soluție, ieri am primit înștiințare ca sunt dată de acest ministru în judecată. Nu doar atât, bineînțeles chemată și la slugile lor de la CNA!

Așa că, încă odată, sunt motivata să merg până la capăt să mă apăr, să vă apăr pe voi cei care ați intrat în faliment din cauza performantelor lui de la Agricultură și nu numai! Evident că nu doar Daea este vinovat pentru acest dezastru. Eu nu sunt producător sau agricultor, dar sunt consumator și cumpărător de produse românești iar 70-80 la suta din coșul meu zilnic de cumpărături vine de la producătorii autohtoni. Producători, fermieri a căror disperare și solicitare m-au determinat să le dau spațiu în emisiune, pe postul nostru național, crezând și sperând că Daea va veni cu salvarea, nu cu gargara! Înțeleg supărarea, știu că școala comunistă l-a pregătit să mintă mult, să vorbească mult fără substanță, dar nu l-a pregătit de o Alexandra Păcuraru demnă și sătulă de incompetenți plătiți din banii românilor tot mai săraci, ca să facă alții coliva pentru finalul României! Și pentru ca sunt un om al faptelor și lucrez cu materialul clientului, el vrea sa își susțină competența iar eu vreau să arat instanței performanțele cu adevărurile voastre, stimați români falimentați.

Drept urmare vă pun în permanență adresa mea personală de mail la dispoziție pentru a-mi trimite poveștile voastre legate de ministerul agriculturii ca să vadă și judecătorii ce am avut și ce am pierdut. le voi citi pe toate cele primite, le voi lista și prezenta instanței de judecată, voi fi din nou vocea voastră neauzită de atât amar de vreme: [email protected] Nu renunțăm nici la campania împotriva OMV Petrom. Este lupta noastră a tuturor. Nici la demersul de a ne salva pădurile, cum nu vom renunța nici la diaspora oricâte presiuni ar face alții ca să nu mai difuzăm astfel de subiecte. Păcat că nu v-ați dat seama cu cine vorbiți! Pe mine nu mă intimidați, din contră mă determinați să le dau și mai mult timp de emisie celor care încurcă planurile statului paralel. Am să îi las sa vorbească liber, chiar dacă voi vreți să nu îi auziți ca să rămână vocea lor muta!

Dacă au plecat aproape 6 milioane de români de acasă, cifra oficială, nu au plecat de bine, s-au saturat de școliții voștri comuniști, învățați să mintă poporul cu televizorul ca să simuleze bunăstarea națională când e foamete îngrijorătoare și traversăm o serie de crize suprapuse. Întreaga țară este în regim de avarie, dar liderii ei nu pricep că se luptă pe cadavrul unui muribund. Se ceartă, fac scandal și ne oferă circ fără pâine, dar în culise îți negociază bucăți din putere.

Am promis că voi da glas românilor pe care guvernanții îi ignoră. Pe mine mă interesează să îi ascult pe cei ce-mi urmăresc emisiunile, mă interesează să știu ce îi doare, ce i-a dus la disperare. Este momentul să identificăm sursele problemelor și să contribuim la rezolvarea lor firească. Doar așa vom reuși să ne reîntregim ca țară, ca popor, evident cu cei ce își mai simt locul în România. Sunt convinsă că și cei care chiar dacă au prins rădăcini peste granițe au un mare dor de casă, dar și o sete de dreptate ca să ajute pe mai departe nu doar cu bani trimiși la cei dragi, ci și cu acțiuni concrete care să îi salveze pe cei rămași în urmă. Apreciez pasiunea voastră și comentariile de tot felul! Le înțeleg și pe cele rele, îi compătimesc pe cei ce denigrează, înjură, etichetează. Îmi dau seama că sufletul lor e chinuit și sunt vai de capul lor!

Așa cred ei că se simt mai bine, că își rezolva problemele împroșcând lucruri mizerabile și îi las să se hrănească cu ce le place să împroaște! Gusturile nu se discută și frumusețea este relativă. Noi prezentăm adevărul așa cum este el, pentru că vrem să salvăm această țară, nu să pudrăm realitatea. În postul Paștelui e bine să avem răbdare, să ne rugam și pentru dușmani să primească alinare! Vorba mea dintotdeauna: să avem parte de fapte după sufletul nostru! În România zilelor noastre unde lagărul național a instalat frica, cenzura, se întâmplă multe fenomene puternice care vin cu multă nedreptate nevindecată din trecut, iar altele sunt continuate tot pe vechile principii torționare. Am primit deja multe solicitări să facem anchete în penitenciarele din România, dar noi nu putem decât să prezentăm faptele. Anchete sper sa facă autoritățile competente, patrioții adevărați cu carte și cu inima romană!

La fel cum vreau anchete și pedepse pentru ciobanii care timp de două ore au bătut cu bestialitate copiii care ii ajutau cu munca, dar și pentru toți cei care abuzează copii. Firea e preocupata de Capitală, face planurile din birou dar ii amintesc ca acest minister pe care încă îl ocupă are un potențial extraordinar. O misiune importantă și vitală ce poate să ofere un viitor sigur pentru copii și femeile abuzate. Au trecut 1 și 8 martie, a trecut perioada cadourilor, a florilor, a vorbelor bune. Au revenit pumnii, violențele și la fel, nimic nu se întâmplă! M-a întrebat un telespectator fidel cum pot sa fac emisiuni și să stau intre atâtea personalități puternice, pasionale cu idei diferite, cu perspective diferite, când le e greu sa aibă un dialog și se încaieră, sar repede la scandal? Credeți că nu îmi este foarte greu? Ba da, îmi este greu pentru că eu mă aștept la soluții și unitate. Dar, cu toate că suntem în aceeași țară, nu suntem uniți.

Observ și cu invitații meu că suntem în același platou și la fel nu suntem uniți, însă dacă renunț și eu la această misiune extrem de grea, cine mai reușește să adune la aceeași masa rotundă atâtea caractere? Personalități? Pentru mine e mai greu să renunț când sunt binecuvântată cu susținerea telespectatorilor mei! Nu calculez susținerea în audiență sau cifre, ci în persoane cu nume și prenume. Această responsabilitate pe care eu mi-am asumat-o mă stimulează să găsesc formule sa construim, să aducem un pic de bine în fiecare zi, cărămida peste cărămida până ce vom transforma țara într-un șantier și vom reda posibilitatea celor ce vor sa investească sa o facă cu inima împăcată. Știu că se poate face performanța și aici, la noi acasă.

Dar, dragii și scumpii mei, trebuie să înțelegem un lucru important. Nimic nu se schimbă peste noapte, totul are nevoie de timp. Performanțele vin dacă muncim uniți în aceeași direcție, cu același scop. Atunci când este haos și schimbăm totul de pe o zi pe alta, așa cum se fac legile în această șară, noi suntem cei care pierdem. Dar, cu o mână de oameni inimoși, care sunt uniți și muncesc cu seriozitate în același scop, eu sunt convinsă că putem schimba orice în această țară. Să ne dăm răbdare și să avem încredere unul în celălalt. Pare că trăim într-o lume în care toți parcă au uitat să respire și să asculte liniștea măcar preț de o clipă, o lume egoistă și în care orgoliile personale sunt mai presus decât binele comun. Observ toate acestea peste tot. Trebuie să fim doar buni executanți, să nu ieșim din rând și să facem doar ce ni se spune, ce ni se ordonă. Iar acest trend, venit de la nivel înalt, se propagă și la nivel personal. Acolo unde nu este pace, flăcările vrajbei nu fac altceva decât să pustiască sufletele și să lase însângerate de răni adânci. Întotdeauna trebuie să ne raportăm la cei din jur cu înțelegere, cu răbdare, mai ales că fiecare dintre noi poartă în inimi povești pe care nu le cunoaștem. Drame pe care nu putem să le cuprindem fără să le fi trăit noi înșine.

Să nu ne mai vindem unul pe celălalt, să nu ne mai bârfim, căci dezbinarea dintre noi duce la dezbinarea României. Dacă fiecare celulă a societății noastre este cuprinsă ură, atunci să nu ne mai mire că de aceste breșe profită străinii care ne umilesc așa cum își doresc ei. Trăim într-o țară în care oamenii se luptă să supraviețuiască. În timp ce majoritatea românilor abia își duc traiul de pe o zi pe alta, sunt și oameni care trăiesc regește în țara noastră. România are peste 90 de mii de milionari în dolari. Atenție, peste 1.800 dintre aceștia au averi de peste 30 de milioane de dolari. Comparativ cu țările vecine, România are cei mai bogați oameni din regiune, chiar și peste Polonia, țară cu populație dublă. Asta arată un studiu de specialitate, care arată că în următorii cinci ani numărul super bogaților din țară se va dubla. Și, în timp ce unii fac averi colosale, milioane abia dacă au ce pune pe masă. Tare mi-aș dori ca fiecare dintre acești bogați ai țării să facă fapte de filantropie, în liniște și fără să aibă nevoie de publicitate. Fără să le-o ceară cineva! Cu siguranță am avea o țară mai frumoasă, mai prosperă. Vă invit, stimați telespectatori, să facem România suverană!

Un editorial scris de Alexandra Păcuraru și Adrian Dragomir.