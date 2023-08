Analistul politic Miron Mitrea susține ca președintele PSD, Marcel Ciolacu, o va sprijini pe Gabriela Firea pentru a candida la Primaria Capitalei. Ar fi rețeta perfectă, în condițiile în care și cifrele unui raport de monitorizare a spațiului digital o plasează pe prima poziție pe aceasta, când vine vorba despre încrederea românilor în personalitățile din politică.

„Gabriela Firea are un sprijin care e consistent in Bucuresti. In mod cert a fost explodat scandalul ca sa ii faca rau lui Firea. Asta nu inseamna ca nu s-a intamplat ce s-a intamplat acolo – batranii au fost exploatati, au fost tinuti in conditii inumane.

Am spus si repet: sunt convins ca ea nu a stiut nimic si nu a avut nicio legatura cu ce s-a intamplat acolo. Nu stiu daca PSD o va sprijini sau nu pe Firea (la Primaria Capitalei – n.r.). Sunt convins ca azi Ciolacu nu pregateste pe altcineva. O lasa sa isi faca jocurile.

Nu am niciun dubiu ca Piedone o va sprijini (pe Firea – n.r.). Sa nu uitam de unde vine Gabriela Firea, relatiile pe care le are”, a declarat, duminica seara, in cadrul emisiunii „Culisele Puterii”, Miron Mitrea.

Referitor la candidatura lui Nicusor Dan, care isi doreste un al doilea mandat la Capitala, Mitrea a spus: „Nicusor Dan se deseneaza pe el insusi. Incapabil. A fost un primar slab si ramane in continuare un politician care are o singura idee: sa nu ajunga PSD-ul la Bucuresti”.

Raport: Gabriela Firea, Locul 1 în topul celor mai influente voci din politica din România

Potrivit unui raport de monitorizare a mediului online, Gabriela Firea ocupă primul loc în topul personalităților care influențează lumea politică din țara noastră.

Iată ce spun datele:

Facebook este cea mai importantă platformă de socializare din România, reprezentând un procent de 84% din engagement. Pe locul 2 este You Tube, cu 11 procente.

Datele centralizate de raport o plasează pe Gabriela Firea pe prima poziție, cu un engagement de 198.000.

Asta, în vreme ce actualul Primar General al Capitalei, Nicușor Dan, însumează doar 69.000.

Interesant este că în top, deși pe ultima poziție, se află cântărețul Tudor Chirilă, o voce în care românii par să aibă din ce în ce mai multă încredere – 32.000 de cetățeni l-au validat pe artist în acest clasament.

* Nivelul de engagement de pe Facebook este reflectat în trei moduri: like-uri, share-uri și comentarii.

Cei mai influenți oameni din România în mediul politic, în funcție de partid:

Rețeaua de Audiență politică din România

Zeci de mii de conturi de Facebook au fost urmărite pentru a monitoriza evoluția afilierii politice. Puse cap la cap, cifrele au arătat că singurul factor de creștere a engagementului în mediul online pentru Partidul Social Democrat (PSD) l-a reprezentat Gabriela Firea.

