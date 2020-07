Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a lansat, marți seară, un apel de responsabilizare a oamenilor, inclusiv politicienilor, solicitându-le celor neîncrezători să meargă să vadă ce se întâmplă în spitale acum.

“Sigur că a contat (atitudinea iresponsabilă a unor politicieni-n.r.). Este de daoria mea să spun tuturor că, dincolo de orice mesaj, trebuie să se uite în spitale și să vadă că nu este de glumit. Am încredere că românii nu se uită doar în gura unor oameni care se fac că nu observă ce se întâmplă în spitale. Nu este de glumit, nu o face nimeni intenționat.

Este rău și pentru ei și pentu cei dragi. Am încredere că , deși a fost o euforie privind relaxarea, am încredere că am trecut de acest moment euforic și ne dăm seama care sunt consecințele penru viața noastră dacă ignorăm mesajele. Să se uite și în lumea largă ce se întâmălă. Nu ne dorim să revenim la restrciții”, a declarat Violeta Alexandru, la Realitatea Plus.

Sursa: Realitatea de Bucuresti