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Victorie mare pentru Gilortul, dar echipa din Târgu Cărbunești rămâne ultima în Liga 3

Victorie mare pentru Gilortul, dar echipa din Târgu Cărbunești rămâne ultima în Liga 3

Victorie mare pentru Gilortul, dar echipa din Târgu Cărbunești rămâne ultima în Liga 3

Scris de Breazu sorin Publicat: 17 nov. 2019, 13:07

Nou-promovată în ultima divizie valorică a fotbalului național, Gilortul Târgu Cărbunești a obținut ieri al doilea succes al sezonului: 2-0 cu Național Sebiș.

Nou-promovată în ultima divizie valorică a fotbalului național, Gilortul Târgu Cărbunești a obținut ieri al doilea succes al sezonului: 2-0 cu Național Sebiș.

Victoria de pe teren propriu, obținută prin golurile marcate de Sorea (minutul 32, din penalty) și Ion (65).Gilortul Târgu Cărbunești, singura reprezentantă a Gorjului în Liga 3, rămâne ultima în clasamentul Seriei 4, pe locul 16, cu doar 8 puncte strânse în 13 meciuri.Lider detașat, cu 35 de puncte strânse în 13 meciuri, este Universitatea Craiova, care are 10 puncte avans față de Progresul Pecica. Echipa lui Adrian Mititelu, care joacă pe stadionul din Târgu Jiu, a câștigat în această etapă cu 4-0 în fața grupării din Ghiroda.

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