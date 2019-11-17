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Sport· 1 min citire
Victorie mare pentru Gilortul, dar echipa din Târgu Cărbunești rămâne ultima în Liga 3
Victorie mare pentru Gilortul, dar echipa din Târgu Cărbunești rămâne ultima în Liga 3
Nou-promovată în ultima divizie valorică a fotbalului național, Gilortul Târgu Cărbunești a obținut ieri al doilea succes al sezonului: 2-0 cu Național Sebiș.
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