Singura rivală care a felicitat Universitatea Craiova pentru titlu
FOTO: Arhivă
Universitatea Craiova a devenit campioana României după victoria categorică obținută pe stadionul „Ion Oblemenco”, scor 5-0, împotriva formației Universitatea Cluj.
Succesul le-a asigurat oltenilor titlul matematic în SuperLiga 2025-2026, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului. Golurile au fost marcate de David Matei, Assad Al Hamlawi, autor al unei duble, Anzor Mekvabishvili și Luca Băsceanu.
După acest moment important, Oțelul Galați a fost singurul club din SuperLiga care a transmis public un mesaj de felicitare pentru noua campioană. Gruparea gălățeană a publicat pe Facebook un mesaj scurt, dar elegant, prin care a felicitat Universitatea Craiova pentru performanța obținută.
Titlul vine într-o săptămână excelentă pentru echipa din Bănie, care câștigase anterior și Cupa României, tot în fața Universității Cluj, după lovituri de departajare. Astfel, Craiova încheie sezonul cu eventul intern și va reprezenta România în preliminariile UEFA Champions League.
Citește și:
- 11:38 - Edi Iordănescu contraatacă în disputa cu Răzvan Burleanu: „Și Federația putea să mă păstreze”
- 09:13 - Mbappe, pus la zid de Arbeloa la Real Madrid: „Mi-a spus că sunt al patrulea atacant”
- 17:58 - Tenis: Sorana Cîrstea, eliminată în semifinale la Roma
- 16:11 - Show istoric la finala Mondialului de fotbal. Madonna, Shakira și BTS vor urca pe scena stadionului MetLife din New Jersey
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News