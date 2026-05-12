O nouă materie ar putea deveni obligatorie în școli. Elevii ar putea învăța despre vaccinare, droguri și prevenție

Mai mulți parlamentari PSD au depus un proiect legislativ prin care vor să introducă o nouă disciplină obligatorie în învățământul preuniversitar. Materia s-ar numi „Educație pentru sănătate” și ar urma să includă informații despre prevenție, vaccinare, sănătatea reproducerii și comportamentele de risc.

Inițiativa prevede modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și vine pe fondul îngrijorărilor legate de scăderea vaccinării, consumul de droguri în rândul adolescenților și numărul mare de sarcini la minore.

Parlamentarii spun că România este sub media europeană

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că România se confruntă cu probleme serioase atât în domeniul educației, cât și în ceea ce privește prevenția și sănătatea publică.

„România se află într-o situație de vulnerabilitate accentuată în raport cu media Uniunii Europene, atât în ceea ce privește indicatorii educaționali, cât și în ceea ce privește prevenția, sănătatea reproducerii, vaccinarea și expunerea copiilor și tinerilor la comportamente de risc, inclusiv consumul de droguri”, explică parlamentarii PSD. Proiectul face trimitere și la avertismentele lansate de Organizația Mondială a Sănătății privind reapariția focarelor de rujeolă și scăderea acoperirii vaccinale în Europa.

România are o rată scăzută de vaccinare

Potrivit datelor citate în proiect, doar 62% dintre copiii din România au primit în 2024 a doua doză a vaccinului ROR, procent considerat mult sub pragul recomandat de specialiști. OMS arată că este nevoie de o rată de vaccinare de cel puțin 95% pentru controlul rujeolei și prevenirea focarelor. Inițiatorii mai spun că Europa a înregistrat anul trecut cel mai mare număr de cazuri de rujeolă din ultimele peste două decenii, iar riscul unor noi focare rămâne ridicat. Parlamentarii PSD susțin că noua disciplină ar avea și rolul de a preveni consumul de droguri în rândul elevilor.

„Fenomenul relevă necesitatea consolidării prevenției primare prin educație sistematică, adaptată vârstei, înainte ca experimentarea să se transforme în consum recurent și în conduită de risc”, arată inițiatorii. Proiectul amintește și datele UNICEF privind sarcinile la adolescente. Potrivit statisticilor citate, unul din zece copii născuți în România provine dintr-o mamă minoră.

Materia ar urma să fie predată cu profesorii existenți

Conform proiectului, programa și manualele pentru noua disciplină ar urma să fie realizate de Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății. Profesorii ar urma să participe la cursuri speciale de pregătire organizate prin Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică. Inițiatorii susțin că materia ar putea fi introdusă fără angajări suplimentare și cu un impact redus asupra bugetului.

Proiectul nu stabilește momentan nici numărul de ore și nici clasele în care va fi introdusă noua disciplină. Aceste detalii ar urma să fie decise ulterior prin planurile-cadru și programa școlară. Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa, însă a recomandat ca noțiunile despre sănătate și prevenție să fie integrate mai degrabă în competențele deja existente, decât prin introducerea unei competențe complet noi.