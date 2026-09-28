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Sport· 2 min citire
Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul incredibil pe care îl pune din nou în joc la Beijing
Novak Djokovic / Profimedia
Publicat28 sept. 2026, 13:14
Sursărealitatea.net
Novak Djokovic revine la China Open după 11 ani. Recordul de 29-0 de la Beijing
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