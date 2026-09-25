Reghecampf a revenit la FCSB, dar plecarea din Tunisia l-a costat. Ce sumă a plătit Gigi Becali

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 17:31

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB după ce și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis, însă despărțirea de formația din Tunisia nu a fost lipsită de probleme.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre FCSBlaurentiu reghecampf