Miză financiară pentru România în Liga Națiunilor. Câți bani poate încasa FRF dacă Hagi câștigă grupa

Naționala României debutează în Liga Națiunilor 2026/2027 cu o miză sportivă, dar și financiară importantă.
Echipa pregătită de Gheorghe Hagi este în Liga B, în grupa B4, alături de Polonia, Bosnia și Herțegovina și Suedia. FRF are garantat un premiu de 1,5 milioane de euro, iar suma poate ajunge la 3 milioane de euro dacă România termină grupa pe primul loc.
1,5 milioane de euro, premiul de participare
UEFA acordă fiecărei selecționate o sumă fixă pentru participarea în Liga Națiunilor. Pentru echipele din Liga B, premiul este de 1,5 milioane de euro.
România beneficiază de această sumă indiferent de locul pe care îl ocupă la finalul fazei grupelor. Dacă tricolorii termină pe locurile 2, 3 sau 4, FRF rămâne cu premiul de participare.
Bonus de încă 1,5 milioane de euro pentru primul loc
Câștigarea grupei aduce un bonus suplimentar de 1,5 milioane de euro. Astfel, în cazul în care România încheie pe primul loc, FRF ar încasa în total 3 milioane de euro din această ediție a competiției.
Schema UEFA nu prevede prime separate pentru fiecare victorie, egal sau punct obținut în faza grupelor. Bonusul suplimentar este legat de clasarea pe primul loc.
România, în Liga B
În această ediție, România face parte din grupa B4, alături de Suedia, Bosnia și Herțegovina și Polonia. Câștigătoarea grupei promovează direct în Liga A, în timp ce ocupanta locului secund merge la barajul pentru promovare.
Programul României începe vineri, 25 septembrie, cu partida din deplasare împotriva Suediei. Urmează meciul cu Bosnia și Herțegovina, apoi confruntarea cu Polonia și returul cu Suedia.
FRF a încasat peste 6 milioane de euro în precedentele ediții
În primele patru ediții ale Ligii Națiunilor, România a obținut în total 6,375 milioane de euro din premiile de participare și bonusurile de performanță.
Cea mai recentă ediție a fost și una profitabilă pentru FRF: România a câștigat grupa din Liga C în sezonul 2024/2025 și a primit, în total, 2,25 milioane de euro.
În actualul sezon, participarea în Liga B ridică automat premiul de bază la 1,5 milioane de euro, iar câștigarea grupei ar duce suma totală la 3 milioane de euro.