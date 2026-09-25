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Mohammad Murad: ”România e împărțită acum în două tabere. AUR trebuie și PSD-ul trebuie să stea la masă pentru a salva țara”

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Scris deStoica Marian
Publicat25 sept. 2026, 14:09
Actualizat25 sept. 2026, 14:10
Sursărealitatea.net

Mohammad Murad a declarat vineri, în direct la Realitatea Plus, că România este în prezent împărțită în două tabere, iar soluția pentru depășirea crizei politice se află, în opinia sa, la președintele PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion. Deputatul AUR susține că este nevoie de discuții directe și de soluții clare, nu de „încăpățânare politică”, în condițiile în care PNL, USR și UDMR nu ar dispune de voturile necesare pentru învestirea noului Guvern Mureșan.

Mohammad Murad: ”România e împărțită acum în două tabere”

Domnul Mureșan este o invenție a domnului președinte și a lui domnul Bolojan, care nu e absolut bazată pe nicio gândire, pe nicio logică. Este clar că nu are votul necesar, având în vedere că e reprezentant a celor trei partide care nu au majoritatea în Parlament. România la oră asta e împărțită în două tabere. Dacă ești un politician și ești un partid care e interesat de agenda românilor, nu de agenda ta ca partid și ca sondaj, trebuie să stai la masă, să discuți și să rezolvi această criză”, a declarat Mohammad Murad, la Realitatea PLUS.

Mohammad Murad: ”AUR trebuie și PSD-ul trebuie să stea la masă pentru a salva țara”

Deputatul a subliniat că soluția pentru deblocarea crizei politice este o discuție între PSD și AUR și a transmis un mesaj pentru liderii celor două partide.

”Soluția pentru țară este una singură, în opinia mea, este o discuție între PSD și AUR. Nu e normal să vii tu ca partid să faci doar opoziție care nu e urmată de nimic. Deci AUR trebuie și PSD-ul trebuie să stea la masă pentru a salva țara. Având în vedere că cele trei partide, sau cel puțin două partide, clar că nu au soluție, nu au decât încăpățânare, noi de un an de zile încoace n-am făcut altceva decât să aducem plus la datoria României la peste 30 de miliarde de euro.

Asta este reforma tip Bolojan, nu e reforma noastră. Ajunge să ne mai jucăm pe soarta românilor! Mesajul meu este în egală măsură către Grindeanu și domnul George Simion”, a conchs Mohammad Murad.

SURSA: Realitatea.NET

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