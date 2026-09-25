Șofer cu 1,49 mg/l alcool, permis suspendat și mașină neînmatriculată, reținut după un accident în Gorj

Un bărbat de 50 de ani din județul Argeș a fost reținut pentru 24 de ore după ce a provocat un accident pe DJ 663, în localitatea Budieni din județul Gorj. Polițiștii au stabilit că avea dreptul de a conduce suspendat, mașina avea autorizația provizorie de circulație expirată, iar etilotestul a indicat 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Accidentul s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei 07:00. Bărbatul, din comuna Bîrla, se afla singur în autoturism atunci când ar fi pierdut controlul asupra direcției și a lovit zona de acces a unui magazin.
Avea permisul suspendat și 1,49 mg/l alcool în aerul expirat
În urma impactului, șoferul a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. Verificările au scos la iveală și alte probleme. Bărbatul avea dreptul de a conduce pe drumurile publice suspendat, iar autorizația provizorie de circulație a autoturismului era expirată.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
După continuarea cercetărilor, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj.
„La data de 23 septembrie 2026, polițiști din cadrul Poliției Orașului Târgu Cărbunești au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un bărbat de 50 de ani, din comuna Bîrla, județul Argeș, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, față de acesta fiind luată măsura reținerii, pe bază de ordonanță, pentru 24 ore și introducerii în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj”, potrivit IPJ Gorj.
Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.