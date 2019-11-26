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Sport· 1 min citire
Gorjenii pot alerga oricând pe pista stadionului din Târgu Jiu
Gorjenii pot alerga oricând pe pista stadionului din Târgu Jiu
Noul stadion din Târgu Jiu va fi deschis cetățenilor, atât pentru a fi vizitat, cât și pentru alergare.
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