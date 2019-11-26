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Gorjenii pot alerga oricând pe pista stadionului din Târgu Jiu

Gorjenii pot alerga oricând pe pista stadionului din Târgu Jiu

Gorjenii pot alerga oricând pe pista stadionului din Târgu Jiu

Scris de Breazu sorin Publicat: 26 nov. 2019, 11:54

Noul stadion din Târgu Jiu va fi deschis cetățenilor, atât pentru a fi vizitat, cât și pentru alergare.

Noul stadion din Târgu Jiu va fi deschis cetățenilor, atât pentru a fi vizitat, cât și pentru alergare.

Pista de atletism a noului Stadion Municipal, arenă care a costat peste 30 de milioane de euro, va putea fi folosită de târgujieni la orice oră.“Pista de atletism a Stadionului Municipal va putea fi folosită de cetățenii care doresc să alerge. Am dat dispoziție să fie prezentă, în permanență, o persoană care să-i primească pe oameni. De asemenea, întreg stadionul va fi deschis pentru cei care doresc să îl viziteze. Este un reper important al municipiului Târgu Jiu și consider că este corect ca cetățenii să îl poată vizita când doresc”, a declarat primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, citat deStadionul din Târgu Jiu se anunță a fi unul foarte aglomerat, atât Pandurii, cât și Viitorul Târgu Jiu, dar și Universitatea Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, disputându-și aici meciurile de pe teren propriu.

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