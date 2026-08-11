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Sport· 1 min citire
Fotbal: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FCSB 0-0, în Superligă
Sepsi OSK - FCSB 0-0 Foto: Sepsi OSK/Facebook
Publicat11 aug. 2026, 08:29
Sursărealitatea.net
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a terminat la egalitate cu FCSB, 0-0, luni seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a patra a Superligii de fotbal.
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