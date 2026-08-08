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Actualitate· 1 min citire
David Popovici, favorit la aur la Europene. Americanii au anticipat podiumul
David Popovici
David Popovici este văzut drept principalul favorit la medalia de aur în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris. Specialiștii americani de la SwimSwam au analizat cursa și au stabilit cum cred că va arăta podiumul.
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