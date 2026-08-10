Vehiculele electrice, la mare căutare printre români

Piaţa auto din România a consemnat în luna iulie o creştere impresionantă de peste 70% a înmatriculărilor de vehicule electrice
Salt remarcabil pentru BYD, cel mai mare producător mondial de autovehicule cu energie nouă (NEV), care își consolidează poziția și urcă pe locul 5 la nivel național.
În luna iulie 2026, BYD a înmatriculat 672 de autoturisme EV și PHEV, cu o cotă de piață de 5,72% din totalul de 6.347 unităţi. Performanța confirmă ritmul rapid de creștere al companiei și capacitatea sa de a concura direct cu mărci care au o prezență îndelungată pe piața locală.
Rezultatele cumulate pentru perioada ianuarie-iulie 2026 consolidează această evoluție. BYD a ajuns la 2.812 autoturisme înmatriculate, corespunzătoare unei cote de piață de 3,67%, și ocupă locul 8 în clasamentul EV și PHEV din România, conform datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile.
La nivelul primelor şapte luni din 2026, automobilele cu propulsie hybrid au crescut cu +8.8 %, ajungând la 43.757 de unităţi.
În scădere sunt maşinile cu dublă alimentare, benzină şi GPL, -20.9%, dar şi cele pe benzină (-29.5%) şi diesel (-37.9%).
Înmatricularile de autoturisme noi în România au scăzut în iulie 2026 cu -28.25% faţă de iulie anul trecut, atingând un volum de 11.740 unităţi.
Per total 7 luni din 2026, volumul autoturismelor noi inmatriculate se ridica la 76.590 unitati, in scadere cu -5.7% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, respectiv 81.182 maşini.
Clasamentul pe mărci autoturisme noi, ianuarie-iulie 2026
DACIA = 14.972 unitati
TOYOTA = 8.011 unitati
SKODA = 6.276 unitati
VOLKSWAGEN = 5.871 unitati
RENAULT = 3.548 unitati
FORD = 3.110 unitati
HYUNDAI = 3.109 unitati
MERCEDES = 3.063 unitati
BYD = 2.812 unitati
BMW = 2.678 unitati