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Sport· 2 min citire
Cupa Mondială 2026. Anglia a cucerit „bronzul” după un meci incredibil cu Franța, în care s-au marcat 10 goluri
Cupa Mondilă 2026
Anglia a învins Franța în finala mică a Cupei Mondiale 2026 și obține bronzul, după un meci absolut uluitor la Miami.
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