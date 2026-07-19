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Politica· 1 min citire
Președintele Ungariei Tamas Sulyok și-a promulgat propria revocare din funcție
Președintele Ungariei Tamas Sulyok
Președintele Ungariei, Tamas Sulyok, a semnat un amendament constituțional adoptat de partidul de guvernământ Tisza al prim-ministrului Peter Magyar, care îi pune capăt mandatului în calitate de șef al statului, a declarat Sulyok într-un comunicat sâmbătă.
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