18 iulie 2026, 50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci: „Am în minte imaginea fetiței de 14 ani”

Pe 18 iulie, se împlinesc 50 de ani de la momentul care a schimbat gimnastica mondială: primul 10 din istoria gimnasticii, obținut de Nadia Comăneci. Acum, fosta mare gimnastă spune că omul Nadia nu s-a schimbat și în fiecare an are „în minte imaginea fetiței de 14 ani”.
La cinci decenii de la momentul care a schimbat gimnastica mondială, 18 iulie 1976, multipla medaliată olimpică, mondială și europeană Nadia Comăneci a rememorat, într-un interviu acordat Agerpres, starea de confuzie din sala de concurs atunci când tabela electronică a afișat nota 1.00.
Ea a dezvăluit că nu a realizat imediat dimensiunea performanței sale, atenția fiindu-i deja îndreptată către următorul aparat, bârna, considerat mult mai periculos.
Deși se aștepta la un punctaj foarte mare, obținerea notei maxime a fost o surpriză totală inclusiv pentru organizatori și pentru producătorul tabelei electronice, care fusese asigurat de Federația Internațională că nimeni nu va primi vreodată nota 10.
Nadia Comăneci a explicat că, deși codul de punctaj actual a suferit modificări majore, nota de 10 a rămas un simbol al excelenței, depășind granițele sportului și devenind o expresie folosită în viața de zi cu zi pentru a descrie realizările deosebite.
În opinia sa, gimnastica reprezintă o bază esențială pentru dezvoltarea copiilor și un set de abilități care îi ajută indiferent de disciplina sportivă pe care o aleg ulterior.
Dincolo de evoluția de nota 10 de la Montreal, fosta mare campioană a recunoscut că nu caută perfecțiunea în activitățile sale cotidiene și că acest lucru a fost asociat cu numele ei deoarece a reușit să atingă o bornă istorică înaintea celorlalți.
„Pe 18 iulie, în fiecare an, mă gândesc și am în minte imaginea fetiței de 14 ani, imaginea Nadiei de 14 ani, cea care practica deja gimnastica de 8 ani și care a mers cu curaj la acele Jocuri Olimpice, fără să știe exact ce se va întâmpla acolo. A mers cu încredere, după multe ore de muncă, dorindu-și ca, împreună cu echipa, să-și arate valoarea.
Pe atunci nu exista social media, nimeni nu știa cum se pregăteau sau cât de pregătite erau adversarele noastre.
La asta mă gândesc. Fetița aceea s-a descurcat și a navigat prin viață, trecând prin momente bune și mai puțin bune, dar a reușit.
(...)
Nici nu știu dacă m-am uitat la tabelă imediat, pentru că de obicei nu mă uitam la note.
Eram ultima gimnastă din echipa României care concura și mă gândeam deja cu emoție la următorul aparat, bârna, care era mult mai periculos ca idee în comparație cu paralelele.
Știu doar că m-am întors să mă uit la tabelă după ce am auzit foarte mult zgomot în sală și nu înțelegeam de ce.
Mi-am dat seama de 1.00, dar începuse deja marșul pentru schimbarea aparatelor.
Deci nu mi-am dat seama de ce am făcut. Nu am realizat imediat ce am făcut.
Nu m-am temut că greșisem, mă așteptam să primesc un 9.90 sau un 9.95, dar în niciun caz nu m-am gândit la nota 10”, a povestit Nadia Comăneci, pentru Agerpres.
Întrebată dacă i-ar șopti ceva copilei de 14 ani, dacă ar putea călători în timp acum, Nadia a spus că „nu i-aș șopti nimic, pentru că aș putea să o derutez. Cred că se concentra foarte bine pe elementele rapide pe care trebuia să le facă la acel exercițiu impus. Și spera doar să nu facă nicio greșeală. La asta mă gândeam atunci”.
„Omul Nadia nu s-a schimbat după acel 10, ci doar a înțeles că are o limită pe care nu și-a descoperit-o încă și că este capabilă să facă chiar mai mult de atât.
După atâția ani, mulți oameni nu-și mai aduc aminte câte medalii am câștigat la Montreal, dar își amintesc perfect de acel 10, de acel 1.00.
Mai târziu am aflat și istoria acelei tabele electronice fabricată de Omega.
Din câte știu, cei de la Omega sunaseră la Federația Internațională de Gimnastică înainte de competiție, întrebând dacă cineva va primi nota 10, ca să știe exact câte beculețe să monteze pe tabelă.
Iar cei de la Federație le-au răspuns să nu-și facă griji din cauza beculețelor, pentru că nimeni nu va primi nota 10.
Și atunci cred că le-am dat puțin peste cap tabela celor de la Omega. Am auzit această poveste după ani și ani de zile, când m-am și întâlnit cu reprezentanții lor”, a declarat Nadia, acum în vârstă de 64 de ani.