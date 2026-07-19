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Actualitate· 2 min citire
Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Noile reguli intră în vigoare duminică, 19 iulie, și vor afecta inclusiv România
groapa de haine
Marile companii care vând haine, accesorii vestimentare și încălțăminte în Uniunea Europeană nu vor mai putea, începând din 19 iulie, să distrugă produsele rămase nevândute.
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