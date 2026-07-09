Zi decisivă pentru Viorel Pașca. Șeful azilelor ilegale află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii

Publicat 9 iul. 2026, 07:38 Sursă realitatea.net

Zi decisivă pentru Viorel Pașca! Șeful azilelor ilegale de la Bihor află astăzi dacă va ajunge sau nu după gratii, după ce procurorii DIICOT au contestat decizia luata de judecători și au cerut o măsură mai dură în cazul lui Pașca. Între timp, acesta a primit o amendă de un milion de lei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor.

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