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Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu își mută cursurile online

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu își mută cursurile online

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu își mută cursurile online

Scris de Breazu sorin Publicat: 9 mar. 2020, 14:43

Instituția de învățământ superior din Târgu Jiu a anunțat că toate facultățile sale își vor desfășura cursurile online, în perioada următoare.

Instituția de învățământ superior din Târgu Jiu a anunțat că toate facultățile sale își vor desfășura cursurile online, în perioada următoare.

Măsurile de prevenție împotriva răspândirii coronavirusului luate de Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu sunt următoarele:

Activitățile didactice se vor desfășura online până în 31 martie 2020. Sunt suspendate toate activitățile de practică medicală și practică pedagogică.

Toate spațiile universității vor fi igienizate.

În prezent, nu există nicio suspiciune de infecție cu coronavirus a vreunui student sau angajat al UCB Târgu Jiu.

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