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Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu își mută cursurile online
Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu își mută cursurile online
Instituția de învățământ superior din Târgu Jiu a anunțat că toate facultățile sale își vor desfășura cursurile online, în perioada următoare.
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