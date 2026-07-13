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A început admiterea la liceu! Zile decisive pentru mii de elevi: „O opțiune greșită poate schimba repartizarea”

Admitere liceu

Admitere liceu

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat13 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net

Emoțiile continuă pentru absolvenții clasei a VIII-a și familiile lor. De luni și până pe 20 iulie, elevii trebuie să completeze fișele de înscriere pentru admiterea la liceu, iar Ministerul Educației avertizează că alegerea greșită a opțiunilor poate duce la o repartizare nedorită.

După afișarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională, începe o nouă etapă importantă pentru absolvenții clasei a VIII-a. În perioada 13-20 iulie, elevii și părinții acestora, împreună cu diriginții, trebuie să completeze fișele de înscriere și să stabilească ordinea opțiunilor pentru admiterea la liceu.

Ministerul Educației: Atenție la completarea opțiunilor

Ministerul Educației și Cercetării îi avertizează pe candidați să trateze cu maximă atenție completarea fișelor de înscriere, deoarece o alegere greșită poate influența repartizarea la liceu.

„Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!”, transmite instituția.

În perioada 15-17 iulie, își vor completa opțiunile și elevii care nu au fost repartizați pe locurile speciale pentru romi sau pentru candidații cu Cerințe Educaționale Speciale (CES), precum și cei care renunță la locul obținut și aleg să participe la repartizarea computerizată.

Când are loc repartizarea și depunerea dosarelor

Momentul decisiv va avea loc pe 22 iulie, când Ministerul Educației va realiza repartizarea computerizată a absolvenților care nu împlinesc 18 ani până la începerea anului școlar 2026-2027.

Elevii admiși vor depune dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizați în perioada 23-28 iulie.

Pentru cei care nu vor obține un loc în prima etapă, o nouă repartizare este programată în 17 și 18 august.

Admiterea din acest an are loc după ce, în urma contestațiilor la Evaluarea Națională, promovabilitatea a crescut ușor. Procentul elevilor cu medii peste 5 a ajuns la 79,1%, cu 0,1 puncte procentuale mai mult decât înainte de soluționarea contestațiilor.

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