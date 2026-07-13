Reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, la Paris, în ajunul paradei de Ziua Naţională a Franţei. Nicușor Dan participă la ambele evenimente

Publicat 13 iul. 2026, 08:05 Sursă Realitatea.Net

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă, luni şi marţi, la Paris, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina şi la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a Republicii Franceze. Vizita șefului statului român are loc la invitaţia omologului său francez, Emmanuel Macron.

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