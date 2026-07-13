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Alertă de la ANM. Cod galben de furtuni, descărcări electrice și grindină în mai multe județe din țară, luni după-amiază

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat13 iul. 2026, 10:18
SursăRealitatea.Net

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, care se va manifesta cu averse torenţiale, descărcări electrice, rafale de vânt şi grindină, în mai multe județe din țară, în intervalul 13.00 – 20.00.

”Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei”, transmite ANM.

În intervalul menționat, vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

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