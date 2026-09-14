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Școlile ar putea primi autonomie decizională. Directorii pierd șefia Consiliului de Administrație

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 14 sept. 2026, 08:19

Un nou proiect de lege propune descentralizarea sistemului de educație, dând putere de decizie la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.

Dacă această inițiativă va fi aprobată, cea mai importantă schimbare va viza conducerea Consiliilor de Administrație (CA). Directorii și directorii adjuncți nu vor mai putea deține funcția de președinte al CA. Acesta va fi ales, prin vot secret, direct de către membrii consiliului, asigurându-se astfel o separare clară a puterilor în interiorul școlii.

Concursuri organizate local și putere de demitere

De asemenea, o noutate majoră o reprezintă modul în care vor fi desemnați directorii. Concursurile naționale vor fi eliminate, selecția urmând să fie realizată și organizată direct de către consiliul de administrație al fiecărei școli, într-un termen de 30 de zile de la vacantarea postului. Comisiile de concurs vor fi formate din membrii CA.

Mai mult, proiectul oferă consiliilor de administrație puterea de a elibera din funcție directorii, fie ei numiți sau detașați, marcând astfel o descentralizare majoră în sistemul de învățământ.

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