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Tragedie în Gorj: Un copil de 4 ani a ajuns în comă după ce un dulap a căzut peste el

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 12 sept. 2026, 21:51

Băiețelul a fost preluat de urgență de un elicopter SMURD, starea sa de sănătate fiind extrem de critică în urma accidentului.

Un grav accident casnic s-a petrecut în județul Gorj, unde un băiețel în vârstă de doar patru ani a fost rănit sever în propria locuință.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, un dulap masiv s-a prăbușit peste micuț, provocându-i traumatisme extrem de grave. Familia, aflată în stare de șoc, a alertat imediat echipajele de intervenție prin apel la numărul unic de urgență 112.

Intervenție de urgență cu elicopterul SMURD

La fața locului s-au deplasat rapid echipajele medicale de prim ajutor. Având în vedere starea critică a pacientului, care intrase în comă în urma loviturilor puternice suferite, medicii au luat decizia solicitării imediate a sprijinului aerian. Un elicopter SMURD a fost direcționat de urgență în zonă pentru a prelua victima.

Copilul a fost intubat și stabilizat de către personalul medical al aeronavei, fiind transportat contra cronometru către o unitate spitalicească de rang superior, dotată cu secție de terapie intensivă pediatrică.

Autoritățile locale și poliția au demarat cercetările de rigoare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest tragic incident, încercând să elucideze cauzele care au dus la răsturnarea piesei de mobilier.

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