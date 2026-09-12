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Tragedie în Gorj: Un copil de 4 ani a ajuns în comă după ce un dulap a căzut peste el
FOTO: Arhivă
Băiețelul a fost preluat de urgență de un elicopter SMURD, starea sa de sănătate fiind extrem de critică în urma accidentului.
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