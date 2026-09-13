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Tragedie în Munții Făgăraș: Un turist și-a pierdut viața după ce a căzut în gol peste 200 de metri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 14:13

Echipele Salvamont au fost mobilizate de urgență pentru a recupera trupul neînsuflețit dintr-o zonă montană extrem de periculoasă.

O nouă tragedie a avut loc pe traseele din Munții Făgăraș, cunoscuți drept una dintre cele mai periculoase zone montane din țară. Un turist și-a pierdut viața după ce a alunecat și a căzut în gol pe o distanță de aproximativ 200 de metri. Incidentul a declanșat imediat o operațiune complexă și urgentă din partea echipelor specializate de salvare.

Operațiune dificilă de recuperare

Imediat după alertarea autorităților, echipele Salvamont au fost mobilizate pentru a ajunge la locul accidentului și a recupera trupul neînsuflețit al victimei. Intervenția salvamontiștilor se desfășoară cu mare dificultate, zona în care s-a prăbușit bărbatul fiind una extrem de accidentată și greu accesibilă, cu teren instabil și pante abrupte.

Autoritățile și salvatorii montani reamintesc tuturor iubitorilor de drumeții că Munții Făgăraș prezintă un grad ridicat de risc, în special în zonele expuse, și recomandă prudență maximă, echipament adecvat și respectarea cu strictețe a marcajelor turistice. Misiunea de extragere a trupului implică tehnici speciale de corzi și o coordonare exemplară între membrii echipei de intervenție, aceștia riscându-și la rândul lor viața în astfel de acțiuni dificile.


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