Alertă meteo în România: furtuni, grindină și vijelii în mai multe zone din țară. Temperaturile scad și în Capitală: precizările Elenei Mateescu

Publicat 13 sept. 2026, 10:46 Actualizat 13 sept. 2026, 11:07 Sursă Realitatea.Net

Meteorologii anunță ploi și perioade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării, duminică. Aversele vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice și grindină, iar vântul va avea intensificări temporare. În București, vremea se răcește, iar temperatura maximă nu va depăși 21-22 de grade.

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