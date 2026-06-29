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Social· 1 min citire
Primul traseu montan din România pentru persoanele cu deficiențe de vedere
Traseu montan nevăzători
Publicat29 iun. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net
Primul traseu montan din România accesibil pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat.
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