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Accidentele rutiere ucid mai mulți tineri decât tuberculoza și drogurile, avertizează CNAIR
FOTO: Arhivă
Publicat6 aug. 2026, 14:31
Actualizat6 aug. 2026, 15:36
Numărul deceselor provocate de accidentele rutiere în rândul tinerilor a depășit numărul morților cauzate de tuberculoză și de consumul de droguri.
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