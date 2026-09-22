Marco Rubio, avertisment pentru Ucraina după atacurile asupra unor nave asociate cu interese americane

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 21:46

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți, 22 septembrie, că Ucraina a vizat în ultimele luni, în mai multe rânduri, nave care au legături cu interese americane.

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