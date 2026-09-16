Două noi focare de variolă ovină în Gorj. 500 de oi vor fi sacrificate

Publicat 16 sept. 2026, 08:46 Sursă Realitatea PLUS

Două focare de variolă ovină în Gorj au fost confirmate în comunele Runcu și Lelești. Aproximativ 500 de oi sunt afectate și urmează să fie eutanasiate, iar proprietarii vor fi despăgubiți conform legii. De la începutul anului, peste 1.000 de ovine au fost eutanasiate în județ din cauza bolii.

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