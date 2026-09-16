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Două noi focare de variolă ovină în Gorj. 500 de oi vor fi sacrificate

Focar variolă ovină în Gorj

Focar variolă ovină în Gorj

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat16 sept. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS

Două focare de variolă ovină în Gorj au fost confirmate în comunele Runcu și Lelești. Aproximativ 500 de oi sunt afectate și urmează să fie eutanasiate, iar proprietarii vor fi despăgubiți conform legii. De la începutul anului, peste 1.000 de ovine au fost eutanasiate în județ din cauza bolii.

Două noi focare de variolă ovină în Gorj au fost confirmate în comunele Runcu și Lelești. Aproximativ 500 de oi sunt afectate și urmează să fie eutanasiate, iar autoritățile încearcă să limiteze răspândirea bolii.

Proprietarii animalelor afectate vor fi despăgubiți conform legii. În același timp, crescătorii sunt avertizați să nu țină împreună animalele sănătoase și cele bolnave, pentru ca virusul să nu se răspândească și la alte efective.

Două focare de variolă ovină, confirmate în Runcu și Lelești

Cele două focare de variolă ovină în Gorj au fost identificate în comunele Runcu și Lelești. În total, aproximativ 500 de ovine au fost afectate și urmează să fie eutanasiate.

Măsura este luată pentru a opri extinderea bolii în alte exploatații, iar proprietarii animalelor vor primi despăgubiri potrivit legislației în vigoare.

Crescătorii, avertizați să separe animalele bolnave de cele sănătoase

Specialiștii le cer crescătorilor să nu amestece oile bolnave cu cele sănătoase și să respecte măsurile stabilite pentru limitarea răspândirii bolii. Separarea animalelor este esențială în zonele în care au fost confirmate focare, mai ales în condițiile în care numărul cazurilor a crescut de la începutul anului.

Peste 1.000 de oi au fost eutanasiate de la începutul anului

Noile focare se adaugă celor confirmate anterior în județ. De la începutul anului și până acum, în Gorj au fost eutanasiate peste 1.000 de oi din cauza variolei ovine.

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