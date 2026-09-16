Advertising
Economie· 2 min citire
Două noi focare de variolă ovină în Gorj. 500 de oi vor fi sacrificate
Focar variolă ovină în Gorj
Publicat16 sept. 2026, 08:46
SursăRealitatea PLUS
Două focare de variolă ovină în Gorj au fost confirmate în comunele Runcu și Lelești. Aproximativ 500 de oi sunt afectate și urmează să fie eutanasiate, iar proprietarii vor fi despăgubiți conform legii. De la începutul anului, peste 1.000 de ovine au fost eutanasiate în județ din cauza bolii.
Citește și
- 13:00Ciobanii protestatari au ieșit de la discuțiile cu un consilier al lui Nicușor Dan. Ce li s-a promis?
- 12:42Criză pe cerul Europei. Falimentul airBaltic anunță o perioadă turbulentă
- 09:43Generația care nu mai pleacă de acasă: Când părăsesc tinerii români cuibul părintesc?
- 08:10TollRo, aplicația CNAIR pentru plata taxelor de drum în funcție de distanță, a intrat în testare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News