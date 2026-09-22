Mesajul lui Călin Georgescu după decizia instanței: „Sunt doar dosare instrumentate politic”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 sept. 2026, 17:20

Călin Georgescu a părăsit marți Tribunalul București după ce judecătorul a respins cererea procurorilor DIICOT privind arestarea sa preventivă.

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