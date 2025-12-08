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Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri

Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri

Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 8 dec. 2025, 17:04

Japonia, zguduită de un seism uriaș! Cutremur de 7,2 pe scara Richter și alertă de tsunami de până la 3 metri

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,2, a lovit Japonia, declanșând imediat o avertizare de tsunami, potrivit agenției Baha News.Conform Associated Press, seismul s-a produs în zona de coastă a insulei Hokkaido, în apropierea orașului Aomori, iar epicentrul a fost localizat la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri sub nivelul mării.

Intensitatea ridicată a undei seismice a determinat autoritățile japoneze să emită rapid o alertă pentru un posibil val tsunami ce ar putea atinge până la 3 metri înălțime.

Locuitorilor de pe litoral li s-a cerut să se îndepărteze de zonele joase și să urce în locuri sigure, în timp ce serviciile de urgență monitorizează în continuare evoluția fenomenului.

Japonia, aflată pe una dintre cele mai active zone seismice ale lumii, tratează cu maximă seriozitate astfel de riscuri, mai ales în contextul cutremurelor majore din trecut.

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