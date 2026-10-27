Gorjul, în declin demografic: numărul deceselor este aproape dublu față de cel al nașterilor
Gorjul, în declin demografic
Gorjul se confruntă cu un declin demografic accentuat. Datele statistice arată că numărul deceselor este aproape dublu față de cel al nașterilor.
Județul Gorj se confruntă cu un declin demografic accentuat, pe fondul numărului redus de nașteri și al mortalității ridicate. Cele mai recente date statistice arată că numărul persoanelor decedate este aproape dublu față de cel al nou-născuților, o evoluție care ridică semne de întrebare privind viitorul demografic al județului.
Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Gorj, în perioada analizată din vara anului 2026 au fost înregistrate 176 de nașteri și 324 de decese. Diferența dintre cele două categorii a fost de 148 de persoane, ceea ce confirmă menținerea unui spor natural negativ.
Situația reflectă un dezechilibru demografic care afectează atât Gorjul, cât și alte județe din România, unde natalitatea redusă și îmbătrânirea populației devin probleme tot mai importante.
Spor natural negativ în Gorj: mai multe decese decât nașteri
Datele statistice indică o diferență semnificativă între numărul copiilor născuți și cel al persoanelor decedate. În perioada analizată, la fiecare 100 de nașteri au fost înregistrate aproximativ 184 de decese.
Sporul natural negativ apare atunci când numărul deceselor depășește numărul nașterilor. Menținut pe termen lung, acest fenomen contribuie la reducerea populației și poate accentua îmbătrânirea demografică.
În Gorj, problema este cu atât mai importantă cu cât județul se confruntă și cu plecarea unei părți a populației active către alte centre economice din țară sau către străinătate.
Gorjul, printre județele cu un număr redus de nașteri
La nivel național, județul Gorj ocupă locul 34 din 42 în clasamentul numărului de nașteri, potrivit datelor citate de presa locală. Ponderea nașterilor din județ reprezintă aproximativ 1,4% din totalul înregistrat în România.
Aceste cifre evidențiază provocările demografice cu care se confruntă județul și necesitatea unor măsuri care să sprijine familiile tinere și să creeze condiții favorabile pentru creșterea copiilor.
Natalitatea este influențată de mai mulți factori, printre care evoluția economică, stabilitatea locurilor de muncă, veniturile familiilor, accesul la servicii medicale și posibilitatea de a găsi o locuință la un preț accesibil.
Plecarea tinerilor accentuează declinul demografic
Pe lângă diferența dintre nașteri și decese, migrația reprezintă o altă provocare pentru viitorul județului Gorj.
Tinerii care pleacă pentru studii sau pentru oportunități profesionale în alte regiuni ale țării ori în străinătate nu se întorc întotdeauna în localitățile de origine. În timp, această tendință poate reduce numărul persoanelor aflate la vârsta la care își întemeiază o familie.
Lipsa unor oportunități profesionale atractive, nivelul veniturilor și incertitudinile economice pot influența decizia de a rămâne în județ sau de a se stabili în altă parte.
Pentru comunitățile locale, efectele pot fi vizibile prin reducerea populației active, creșterea ponderii persoanelor vârstnice și presiuni suplimentare asupra serviciilor publice.
Ce înseamnă declinul demografic pentru viitorul județului
Scăderea populației nu reprezintă doar o problemă statistică. Pe termen lung, aceasta poate avea consecințe asupra economiei locale, pieței muncii, sistemului de educație și finanțării serviciilor publice.
Un număr mai mic de copii poate conduce la reorganizarea rețelei școlare în anumite localități, în timp ce îmbătrânirea populației poate crește nevoia de servicii medicale și sociale.
În același timp, reducerea populației active poate îngreuna atragerea investițiilor și acoperirea necesarului de personal în anumite domenii economice.
Evoluția demografică a Gorjului depinde, așadar, nu doar de creșterea natalității, ci și de capacitatea județului de a păstra populația tânără, de a atrage investiții și de a crea perspective profesionale pe termen lung.
Datele privind nașterile și decesele arată că declinul demografic rămâne o problemă importantă pentru Gorj. Reducerea acestui dezechilibru presupune politici publice coerente, dezvoltare economică și măsuri care să ofere familiilor motive reale să rămână și să își construiască viitorul în județ.
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