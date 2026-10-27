Gorjul, în declin demografic: numărul deceselor este aproape dublu față de cel al nașterilor

Publicat 27 oct. 2026, 10:18 Sursă realitatea.net

Gorjul se confruntă cu un declin demografic accentuat. Datele statistice arată că numărul deceselor este aproape dublu față de cel al nașterilor.

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