Tânăr de 23 de ani, lovit de o mașină pe o stradă din Târgu Jiu. A fost dus la spital

Un tânăr de 23 de ani a fost lovit de o mașină pe strada 1 Decembrie 1918 din Târgu Jiu. Pietonul a ajuns la spital, iar poliția a deschis un dosar penal.
Un tânăr de 23 de ani a fost rănit într-un accident rutier produs marți dimineață, pe strada 1 Decembrie 1918 din Târgu Jiu. Pietonul a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 61 de ani și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul rutier s-a produs pe 20 octombrie 2026, în jurul orei 10:55. Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la producerea evenimentului.
Accident rutier pe strada 1 Decembrie 1918 din Târgu Jiu
Din primele verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier, un bărbat de 61 de ani, din comuna Runcu, conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din Târgu Jiu, când ar fi acroșat un tânăr de 23 de ani care traversa strada.
În urma impactului, pietonul a suferit leziuni. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor necesare și efectuarea investigațiilor de specialitate.
Șoferul a fost testat cu etilotestul
După producerea accidentului din Târgu Jiu, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a fost negativ, potrivit informațiilor comunicate de polițiști.
Oamenii legii au efectuat cercetări la fața locului și au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.